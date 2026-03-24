Ev temizliğinde kullanılan geleneksel yöntemler yeniden gündeme geldi. Paylaşılan bilgilere göre sirke ve nişasta karışımıyla hazırlanan solüsyon, cam yüzeylerde ince bir tabaka oluşturarak hem temizliği kolaylaştırıyor hem de kirlenmeyi geciktiriyor.

Hazırlanan bu karışımın, camın üzerinde adeta görünmez bir katman bıraktığı belirtiliyor. Bu katman sayesinde yağmur damlaları yüzeye tutunmadan akıyor, toz ise kolay kolay yapışmıyor.

Sirke lekeleri çözüyor nişasta koruyor

Karışımın temelinde yer alan sirke, cam üzerindeki mineral kalıntıları ve lekeleri çözmede etkili oluyor. Hafif asidik yapısı sayesinde yüzeyi arındırıyor.

Nişasta ise işin farklı bir kısmını üstleniyor. Kuruma sırasında camın üzerinde ince bir bariyer oluşturarak suyun iz bırakmasını önlüyor. Bu sayede camlar daha uzun süre parlak kalıyor.

Uygulama basit ama dikkat gerekiyor

Uygulama için 3 litre ılık suya 2 yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı patates nişastası eklenmesi yeterli oluyor. İsteğe bağlı olarak, özellikle yağlı yüzeylerde birkaç damla amonyak da ilave edilebiliyor.

Ancak burada küçük bir detay var. Nişasta zamanla dibe çökebildiği için karışımın sürekli karıştırılması gerekiyor. Aksi halde istenilen etki tam olarak alınamıyor.

Temizlik sırasında mikrofiber bez ya da pamuklu kumaş tercih edilmesi öneriliyor. Çok kirli camlarda ise önce yüzeyin temizlenmesi, ardından bu karışımın uygulanması tavsiye ediliyor.

Doğru zamanda yapılması önemli

Uzmanlar, bu işlemin rüzgarsız ve aşırı sıcak olmayan havalarda yapılmasının daha iyi sonuç verdiğini belirtiyor. Çünkü hızlı kuruma, yüzeyde iz bırakabiliyor.

Uygun şartlar sağlandığında ise camlar daha homojen şekilde parlıyor.