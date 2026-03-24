Mutfakta sık kullanılan patatesler, fazla alındığında kısa sürede filizlenmesiyle biliniyor. Ancak basit bir yöntemle bu durumun önüne geçilebildiği ifade ediliyor. Özellikle tek bir malzemeyle yapılan uygulama, patateslerin daha uzun süre sert ve taze kalmasına yardımcı oluyor.

Bu yöntemin merkezinde ise şaşırtıcı bir detay var. Patateslerin arasına bırakılan bir adet elma, süreci değiştiriyor. Elmanın salgıladığı gazın patateslerdeki filizlenmeyi yavaşlattığı belirtiliyor. Bu sayede ürünlerin daha geç bozulduğu aktarılıyor.

Elmanın etkisi dikkat çekiyor

Uzmanlara göre elma, olgunlaşma sürecinde etilen gazı yayıyor. Bu gaz çoğu gıdada çürümeyi hızlandırırken patates üzerinde tam tersine bir etki oluşturuyor. Hücre bölünmesini baskılayan bu durum, filizlenmenin önüne geçiyor.

Yaklaşık 10 kilogram patates için bir adet elmanın yeterli olduğu ifade ediliyor. Bu basit uygulama sayesinde patateslerin haftalarca taze kalabildiği dile getiriliyor.

Karanlık ve hava alan ortam önemli

Patateslerin saklanma koşulları da en az kullanılan yöntem kadar önem taşıyor. Işığa maruz kalan patateslerin daha hızlı filizlendiği biliniyor. Bu nedenle karanlık bir ortam tercih edilmesi gerekiyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise hava dolaşımı. Patateslerin naylon poşetlerde tutulmaması gerektiği özellikle vurgulanıyor. Bez torba ya da delikli kutuların daha sağlıklı sonuç verdiği belirtiliyor.

Soğanla yan yana konulmamalı

Mutfaklarda sık yapılan hatalardan biri de patates ve soğanın birlikte saklanması. Soğanın yaydığı nem ve gazın patateslerin daha hızlı bozulmasına neden olduğu ifade ediliyor.

Bu yüzden iki ürünün ayrı alanlarda tutulması öneriliyor. Küçük bir mesafe bile patateslerin ömrünü uzatabiliyor.

Kurutulmuş bitkiler de destek oluyor

Doğal yöntemler sadece elmayla sınırlı değil. Patateslerin arasına eklenen kurutulmuş nane, adaçayı ya da lavanta gibi bitkilerin de etkili olduğu söyleniyor.

Bu bitkilerin içerdiği aromatik bileşenlerin filizlenmeyi yavaşlattığı belirtiliyor. Aynı zamanda saklama alanındaki kokuyu da azalttığı ifade ediliyor.

Küçük dokunuş büyük fark yaratıyor

Görünen o ki patates saklamak sanıldığı kadar zor değil. Doğru ortam ve basit yöntemlerle uzun süre taze kalması mümkün oluyor. Özellikle tek bir elma ile elde edilen sonuçlar, birçok kişi için şaşırtıcı bulundu.

Bu yöntemler sayesinde patateslerin erken bozulmasının önüne geçilebiliyor ve mutfaktaki israfın da önüne geçilmesi sağlanıyor.