EuroLeague yönetimi, Ekim 2023’ten bu yana güvenlik gerekçesiyle devam eden yasağı sona erdirerek, EuroLeague ve EuroCup’ta mücadele eden İsrail ekiplerinin yeniden kendi sahalarında maç oynayabileceğini açıkladı. Bu kararın ardından İsrail temsilcileri, Aralık ayı itibarıyla iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapmaya başlayacak.

9 ve 11 Aralık’ta maçlar geri dönüyor

EuroLeague’in yaptığı resmi duyuruda, iki organizasyondaki karşılaşmaların tarihleri netleştirildi:

- EuroCup maçları 9 Aralık’ta,

- EuroLeague karşılaşmaları ise 11 Aralık’ta İsrail’de yeniden başlayacak.

Bu kapsamda İsrail’de oynanacak ilk mücadele, 9 Aralık’ta Hapoel Jerusalem – Veolia Towers Hamburg maçı olacak.

EuroLeague tarafında ise 11 Aralık’ta Maccabi – ASVEL karşılaşmasıyla ev sahibi dönemi resmen başlayacak.

Hapoel Tel Aviv de 16 Aralık’ta Kızılyıldız karşısında kendi sahasında parkeye çıkacak.

Kulüplerle güvenlik değerlendirmesi toplantısı yapıldı

EuroLeague Commercial Assets (ECA) üye kulüpleri, 27 Kasım tarihinde bir araya gelerek güncel güvenlik durumunu değerlendirdi.

Toplantıda, Euroleague Basketball heyetinin geçtiğimiz hafta İsrail’de gerçekleştirdiği resmi ziyaretin sonuçları detaylı şekilde paylaşıldı.

Delegasyon, hem güvenlik koşullarını yerinde inceledi hem de ilgili devlet kurumlarıyla temas kurdu.

Yerel ve uluslararası kurumlarla koordinasyon sürdü

EuroLeague yönetimi, süreç boyunca ELPA, EHCB, misafir takımlar ve uluslararası güvenlik birimleri ile temas halinde kaldı.

Kulüpler, bu görüşmelerin sonuçlarını değerlendirerek maçların kontrollü şekilde İsrail’e dönmesine onay verdi.

“Tüm gelişmeler yakından izlenecek”

Euroleague Basketball, katılımcı tüm takımların güvenliğinin öncelik olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Geri dönüş planı, ulusal takımların İsrail’e seyahatleriyle ilgili hükümetlerin önerileri ve kısıtlamalarıyla tam uyum içinde uygulanacaktır. Süreç boyunca gelişmeler yakından takip edilecek.”