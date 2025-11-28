Son Mühür- Yapılan açıklamada, “Partizan Belgrad taraftarlarının Fenerbahçe Beko maçı sırasında neden olduğu çok sayıda olay sebebiyle kulübe 40 bin Euro para cezası verilmiştir. Ayrıca takımın ev sahibi olacağı maçların stat kapasitesi %80 oranında sınırlandırılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Tribün kapatma cezası şartlı olarak ertelendi

EuroLeague, kısmen seyircisiz oynama yaptırımının 2025–2026 sezonu boyunca şartlı olarak askıya alındığını bildirdi. Kulübün benzer ihlalleri tekrarlaması halinde cezanın otomatik olarak uygulanacağı vurgulandı.

Skandal pankart büyük tepki topladı

Partizan–Fenerbahçe Beko maçında Sırp taraftarlar, 1389’daki I. Kosova Savaşı’nda Osmanlı Padişahı I. Murad’ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç’i tasvir eden bir pankart açmıştı. Tribünlerde uzun süre Türkler aleyhine tezahüratlar yapılması da tepkilerin büyümesine neden olmuştu. Fenerbahçe’nin deplasmanda 99–87 kazandığı mücadeledeki görüntüler, spor kamuoyunda “ırkçı ve provokatif” olarak nitelendirilmişti.

Fenerbahçe yönetimi şikayette bulunmuştu

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek gerekli mercilere resmi şikayette bulunduklarını ifade etmişti. Ciritci, tüm uyarılara karşın yetkililerin söz konusu pankartın tribünlere asılmasına izin verdiğini de dile getirmişti.