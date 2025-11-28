Son Mühür- Günlük bankacılık işlemlerinde kullanılan IBAN numarasının gelişigüzel paylaşılmasının tehlikelerine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre son dönemde sosyal medya üzerinden yayılan “IBAN gönder” çağrıları, yeni bir dolandırıcılık yöntemi haline geldi. Bu taleplere bilinçsizce yanıt veren kişilerin, adlarının yasa dışı işlemlerle ilişkilendirilebileceği ifade ediliyor.

IBAN sistemi nasıl işliyor?

Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN), para transferlerinin hızlı ve güvenli şekilde yapılmasını sağlayan 26 haneli bir yapıdan oluşuyor. Ülke kodu, banka kodu, şube numarası ve hesap numarasını içeren bu numara, normalde işlemleri kolaylaştırıyor. Ancak kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde sahte dekont üretme, yasa dışı paraları başka hesaplardan geçirme veya sahte bağış kampanyalarında kullanma gibi yöntemlere aracılık edebiliyor.

Uzmanlara göre dolandırıcılar IBAN numaralarını şu amaçlarla suistimal edebiliyor:





– Sahte ödeme dekontu oluşturmak

– Kara para aklama sürecinde masum kişilerin hesabını kullanmak

– Sosyal medyada sahte bağış ilanlarına IBAN eklemek

– Hesap sahiplerini farkında olmadan dolandırıcılık zincirine dahil etmek

Suça ortak gibi gösterilme riski

Kontrolsüzce paylaşılan IBAN bilgilerinin kişileri “suçun tarafı” gibi gösterebileceği belirtiliyor. Hesaba gelen şüpheli bir para transferi, hesap sahibinin kara para aklama soruşturmalarına dahil edilmesine yol açabiliyor. Bu durumun maddi kayıpların yanı sıra uzun sürecek hukuki süreçleri de beraberinde getirdiği kaydediliyor.

Bankacılık sektörü temsilcileri, özellikle tanımadığınız kişilere sosyal medya üzerinden IBAN vermenin en riskli davranışlardan biri olduğunun altını çiziyor.

Güvende kalmak için alınması gereken önlemler

Uzmanlar, vatandaşların olası dolandırıcılık girişimlerine karşı şu adımları uygulamasını öneriyor:



– IBAN bilgisini yalnızca güvenilir kişilerle paylaşmak

– Sosyal medyadan gelen para transferi taleplerine temkinli yaklaşmak

– Ödeme yaptıktan sonra dekontun doğruluğunu kontrol etmek

– Banka hesap hareketlerini düzenli şekilde takip etmek

– Hesabı üçüncü kişilerin işlemlerine aracılık için kullandırmamak

Para transferlerinde çift doğrulama dönemi

Edinilen bilgilere göre, internet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinde ikinci bir doğrulama adımı zorunlu olacak. Kullanıcılar, işlem sırasında SMS doğrulaması, biyometrik kimlik doğrulama veya benzeri ek bir güvenlik aşamasından geçecek.

Artan dijital dolandırıcılık vakalarının bu düzenlemeyi hızlandırdığı belirtiliyor. Son dönemde kişilerin bilgilerinin ele geçirilmesiyle adlarına kredi çekildiği ve bu paraların farklı hesaplara aktarıldığı şikayetlerinin yoğunlaşması üzerine BDDK’nın harekete geçtiği ifade ediliyor.

Düzenleme tüm bankalarda zorunlu hale gelecek

Yeni uygulamanın kamu ve özel tüm bankalarda geçerli olacağı, böylece IBAN üzerinden yapılan para transferlerinin daha güvenli hale getirilmesinin hedeflendiği bildiriliyor. Düzenlemenin devreye alınmasıyla birlikte dolandırıcılık vakalarının azalması ve kullanıcıların daha güvenli işlem yapabilmesi amaçlanıyor.