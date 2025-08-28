Son Mühür/ Osman Günden - Urla Belediyesi, çocukları spora yönlendirmek ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Urla Belediye Spor Kulübü’nde (UBSK) 600’den fazla çocuk, futbol, basketbol, voleybol ve sörf gibi branşlarda lisanslı olarak eğitim alıyor. İlçede spora olan ilgi her geçen gün artarken kulüp, altyapıya verdiği önemle hem amatör hem profesyonel seviyede başarıya ulaşmayı hedefliyor.

Yeni branşlar yolda

Belediyeye ait yeni spor salonlarının tamamlanmasıyla birlikte boks, masa tenisi, bilardo gibi farklı branşlarda da eğitim verilmesi planlanıyor. Böylece çocukların spor yapabileceği alan ve imkanların genişletilmesi hedefleniyor.

Başkan Balkan: “Gençlerimizin yanındayız”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, spora verdikleri önemi vurgulayarak, “Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Gençlerimizin sağlıklı bir geleceğe adım atmaları ve sporla iç içe bir yaşam sürmeleri için her zaman yanlarındayız. Spor kulübümüz başarılarına her gün yenisini ekliyor. Amacımız, çocuklarımızın spora yönelmesi ve bizi gururla temsil etmesi. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.