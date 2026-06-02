Son Mühür/ Osman Günden- Turizm sektörü, otel ve tatil köylerinden alınan konaklama vergisinde acil sistem değişikliği talep ediyor. Sektörel daralma nedeniyle 31 Aralık 2027 tarihine kadar yüzde 1’e düşürülen vergi oranının, süre bitiminde yeniden yüzde 2’ye yükselecek olması işletmecileri harekete geçirdi. Turizmciler, ciro üzerinden alınan yüzdelik sistem yerine kişi başı sabit ücret esasına dayanan "matbu vergi" modeline geçilmesini istiyor.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İngiltere'de gündeme gelen yeni turist vergisi uygulamalarının dünya genelinde bu tartışmayı yeniden açtığını belirtti. Rekabet gücünün korunması şart.

Avrupa modeli sabit ücret öngörüyor

Türkiye, dünya turizminde ilk beş büyük oyuncu arasında yer alıyor. Ancak küresel rakiplerin uyguladığı vergilendirme yöntemleri Türkiye'den oldukça farklı. Fransa, İtalya, Hollanda, Almanya, Avusturya ve Yunanistan gibi önde gelen destinasyonlarda turist vergileri, ciro üzerinden değil, kişi başı veya geceleme başına sabit ücretlerle tahsil ediliyor.

Yüksek enflasyon, enerji maliyetleri ve personel giderleri işletmelerin finansman yükünü artırıyor. Bu baskıya bir de yabancı tur operatörleriyle yapılan uzun vadeli kontratlar ekleniyor. Mehmet İşler, matbu sisteme geçilmesi halinde fiyatlama, bütçeleme ve maliyet hesaplamalarının daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağını vurguladı. Sabit ücret, otelcinin önünü görmesini sağlayacak.

2027 sonrası için ortak masa çağrısı

Hükümetin vergi oranını yüzde 1'e çekmesi sektöre nefes aldırdı. Sektör temsilcileri bu düzenleme için teşekkür ediyor. Fakat 2027 yılında verginin yeniden yüzde 2'ye çıkma ihtimali endişeleri körüklüyor. Oran artışı, ekonomik baskıyı yeniden hortlatma riski taşıyor.

Mevcut kriz koşullarında işletmelerin sürdürülebilirliğini korumak amacıyla kamu ve sektör temsilcilerinin ortak çalışması gerekiyor. Turizmciler, 2027 yılındaki yeni yasal düzenlemeler yürürlüğe girmeden önce bakanlık yetkilileriyle bir araya gelmeyi talep ediyor. Hedef, uluslararası örnekleri inceleyerek Türkiye'nin rekabet gücünü zayıflatmayacak, öngörülebilir ve uygulanabilir yeni bir vergi modeli inşa etmek.

