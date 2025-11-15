Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan merkezli bir et ticareti şirketinde ortak ve yönetici olduğunu öne sürerek ciddi çıkar çatışması iddialarını gündeme taşıdı. Adem, kamu kurumlarının vatandaş güvenini zedelediğini savundu.

Resmi belgelerle ortaya çıkan şirket bağlantısı

Adem, Taylan’ın Türkiye’nin et ithalatını gerçekleştirdiği Macaristan’da faaliyet gösteren Green Farm and Trade Kft. adlı şirketin ortağı olduğunu belirtti. Şirketin Budapeşte’de 2017 yılında kurulduğunu ve halen aktif faaliyet gösterdiğini kaydeden Adem, şirketin ticaret sicil ve vergi numaralarını da paylaştı. Ayrıca şirket ortakları arasında Rıza Aşkın Gür ve Canigüleç Erdem’in de yer aldığı ifade edildi.

“Açık çıkar çatışması” iddiası

CHP’li Adem, Taylan’ın hem kamu adına alım yapan yetkili hem de ithalat yapılan ülkede et ticareti yapan şirketin ortağı olmasını “açık bir çıkar çatışması” olarak nitelendirdi. Adem, “Devletin kasasından çıkan kaynak, yöneticinin kendi cebine gidiyor” dedi.

Adem, kurumun işleyişini eleştirerek, “Bu durum yalnızca etik ihlal değil, doğrudan hukuki sorumluluk gerektiriyor. Savcılar, MASAK, Sayıştay ve Teftiş Kurulu derhal göreve çağrılmalı” ifadelerini kullandı.

Kamu ve üreticiye yönelik eleştiriler

Adem, vatandaşın et bulmakta zorlandığını ve üreticinin üretimden koparıldığını savunarak, “Kamu eliyle bazı kişiler zengin ediliyor. Et ve Süt Kurumu, vatandaşın güvenini kaybetmiştir. Kurum artık üreticiye değil, yandaşlara hizmet ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’den takip sözü

Adem, iddiaları belgeyle kanıtladıklarını vurgulayarak, Tarım Bakanlığı ve ESK yönetiminden derhal istifa ve yargı sürecine çağrı yaptı. “Kamu eti kamuya dönene, bu ülkenin sofrasına adalet gelene kadar takipçisi olacağız” dedi.