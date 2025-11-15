Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın (43) teknesinin parçalanması ve ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, kazadan yaklaşık 100 gün sonra Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık Cemal Tokatlıoğlu (61) hakkında, “taksirle ölüme neden olmak” ve “yardım ile bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek” suçlarından 3 ila 9 yıl hapis cezası talep ediliyor. Tokatlıoğlu’nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Ne olmuştu?

4 Ağustos günü saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya doğru yola çıkan “Graywolf” isimli teknesiyle denize açılan Halit Yukay’ın teknesi, Balıkesir’in Erdek ilçesinin 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Yukay’ın cenazesi, 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulundu. Kurtarma çalışmaları kapsamında, TCG Işın ve TCG Alemdar gemileriyle cenaze İstanbul’a getirildi ve toprağa verilmişti.

Geminin radar ve sürtme izleri incelendi

Soruşturma kapsamında, Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin radar hareketleri ve rotası incelendi. Sahil Güvenlik ekipleri, geminin ön tarafında sürtme izleri tespit etti. Çanakkale’de kazadan bir gün önce çekilen fotoğraflarda geminin önünde iz görülmezken, 5 Ağustos’ta İzmit’te çekilen fotoğraflarda geminin ön kısmında belirgin darbe ve izler olduğu belirlendi.

Kaptanın gemi kontrolü ve güvenlik kamerası görüntüleri

İzmit Limanı’na yanaşan gemideki güvenlik kamerası görüntülerinde, kaptan Cemal Tokatlıoğlu ve mürettebatın geminin ön kısmına gelerek hasarı incelediği görüldü. Fotoğraflar ve kamera kayıtları soruşturma dosyasına dahil edildi. İlk incelemelerde, Halit Yukay’ın teknesindeki kara kutu niteliğindeki konsol kısmından detaylı bilgi alınamadı ve cihaz yurt dışına gönderildi.

Kriminal analizler eşleşme gösterdi

Geminin ön kısmı ile Yukay’ın teknesinden alınan boya ve mikro örnekler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde incelendi. Kriminal rapor, geminin çarpma bölgesinden alınan örneklerle tekne örneklerinin renk ve katman bakımından eşleştiğini ortaya koydu.

Kaptan tutuklandı, yargılama başlayacak

Olayın ardından gözaltına alınan Cemal Tokatlıoğlu, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alınan Tokatlıoğlu tutuklandı. Hazırlanan iddianame, Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.