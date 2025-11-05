Son Mühür/ Merve Turan- İddialı tarzıyla ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, bu kez yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi.

Takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunan ünlü model, kendisi hakkında ortaya atılan estetik iddialarına sessiz kalmadı.

“Hangi estetikleri yaptırdın?”

Bir takipçisinin yönelttiği “Hangi estetikleri yaptırdın?” sorusunu geçiştirmeden cevaplayan Soydan, yaptığı açıklamada dürüstlüğüyle öne çıktı.

Ünlü model, “12 yıl önce burun estetiği, gerisi en pahalı saç ve makyaj artistlerinin eseri” diyerek yalnızca bir operasyon geçirdiğini belirtti.

Özel hayatıyla da gündeme gelmişti

Soydan, geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla da magazin basınında sıkça yer almıştı. Nisan ayında iş insanı Emir Hacısüleymanoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, ikilinin Londra’da birlikte görüldüğü öne sürülmüştü.

“Müzmin bir bekarım” diyerek aşk iddialarını reddetti

Ortaya çıkan haberlerin ardından Soydan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmış, “Uzun zamandır müzmin bir bekarım, hala da öyleyim.

Haber değerim olduğunu anlıyorum ama dostlarımla beni sevgili yazmayın” ifadeleriyle iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı.