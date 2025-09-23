Son Mühür- Son dönemde şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle gündemde olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Oyuncu, yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman hayranlarının karşısına çıkıyordu.

Güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi

Sarıkaya, önceki gün İstanbul’da bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Beyaz atlet, mavi eşofman ve yeşil tüylü terlikleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, sade tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

Terliklerin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü ismin tercih ettiği tüylü terliklerin 50 bin TL olduğu iddia edildi. Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı fiyatı “fazla” bularak yorumlarda bulundu.

Kariyerindeki başarılarıyla tanınıyor

Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Aile ve Şahmaran gibi dizilerdeki performansıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan Sarıkaya, son olarak “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinde rol almıştı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmaya devam ediyor.