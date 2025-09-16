Son Mühür- "Melekler Korusun" , "Aramızda Kalsın" , "Aşk Yeniden" , "Kadın" , "Mucize Doktor" ve son olarak "Sandık Kokusu" dizileriyle televizyon dünyasında iz bırakan Özge Özpirinçci, kariyerinde kısa bir mola vermişti. Özpirinçci, gelen yoğun tekliflerin ardından yeni bir projeyi kabul etti ve yeniden setlere döndü.

Gold Film’den yeni proje: “Sakıncalı”

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı ve Arda Sarıgün’ün yönetmen koltuğunda oturduğu “Sakıncalı” dizisi için hazırlıklar tamamlandı. Gold Film yapımı olan dizide Özge Özpirinçci, “Süreyya” karakteriyle başrolde izleyicinin karşısına çıkacak.

Güçlü kadro bir araya geliyor

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi hem usta hem de genç oyuncular projede buluşuyor.