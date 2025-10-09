Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Güller ve Günahlar” dizisi, kadrosu ve hikayesiyle şimdiden dikkat çekti.

Dizide “Tülay” karakterine hayat veren Neslihan Arslan, yeni rolüyle seyirciyi şaşırtacak. Başarılı oyuncu, kendisinden tamamen farklı bir karakteri canlandırdığını belirterek, “Tülay, akıl ve duygusal olarak çok uzağımda. Tam da olmasını istediğim gibi çalışması, çıkarması zor bir karakter” dedi.

“Benzer rollerden kaçıyorum”

Dizide hayatta kimseye acımayan, sert ve acımasız bir kadını canlandıran Arslan, oyunculuk tercihlerini de samimi bir dille anlattı:

“Genelde oynamaya çalıştığım karakterler arasında benzerlik olmamasını kovalarım. Her defasında başka bir yönümü keşfetmek beni oyunculukta diri tutuyor.”

Arslan, “Tülay” karakterinin karmaşık yapısının oyunculuk açısından zorlu ama öğretici bir deneyim olduğunu vurguladı.

“Ekip olarak titizleniyoruz”

Bir önceki projesi “Eşref Rüya” dizisinde canlandırdığı “Nimet” karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu, yeni projedeki ekip ruhuna da dikkat çekti:

“Herkesin üstüne titizlendiği ve fazlasını katmaya çalıştığı bir işimiz var. Güller ve Günahlar setinde inanılmaz bir enerji yakaladık.”

Arslan, dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve özenli prodüksiyonuyla ekrana damga vuracağına inandığını ifade etti.

Bir sırla altüst olan hayatlar

Yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in üstlendiği, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı NGM imzalı “Güller ve Günahlar”, dürüstlük ve güven üzerine kurulu bir evliliğin yıkılışını anlatıyor. Başrollerde Murat Yıldırım (Serhat), Oya Unustası (Berrak) ve Cemre Baysel (Zeynep) yer alıyor.

Serhat, eşi Berrak’ın yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrendiğinde tüm hayatı altüst olur. Bu sır, hem kendi kaderini hem de Zeynep’in yaşamını geri dönülmez bir biçimde değiştirir.

“Güller ve Günahlar” 11 Ekim’de başlıyor

Kanal D’nin iddialı yeni dizisi “Güller ve Günahlar”, 11 Ekim Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Sürükleyici hikayesi, güçlü kadrosu ve etkileyici atmosferiyle dizi sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer almaya aday görünüyor.