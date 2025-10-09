Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin soruşturma kapsamında aralarında çok sayıda tanınmış ismin bulunduğu 19 kişi, evlerinden alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İfadeleri alınan, kan, idrar ve saç örnekleri incelenen ünlü isimler, akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, işlemlerin ifade alma süreciyle sınırlı olduğu öğrenildi.

Listede çok sayıda tanınmış isim var

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu kardeşler, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray yer aldı.

Ünlü isimlerin tamamı İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Meriç Aral’dan ‘Süt pompası’ talebi

Eylül ayında anne olan oyuncu Meriç Aral, ifade işlemleri sürerken “süt pompası” talebinde bulundu. Yetkililer, talebin hemen karşılandığını belirtti. Aral’ın eşi, pompayla alınan sütü eve götürdü. Bu detay, soruşturma sürecinde kamuoyunun en çok konuştuğu anlardan biri oldu.

“En çok Meriç içime işledi”

Serbest kaldıktan sonra açıklama yapan şarkıcı İrem Derici, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Meriç çok güçlüydü. Anne sütü almak için pompası geldi, eşi sütü eve götürdü. Garip duygular yaşadık. Sanırım en çok Meriç benim içime işledi. Bebeğine kavuştu, şu an herkes evinde.”

Derici, süreç boyunca moralini korumaya çalıştığını belirterek, “Bugünü inşallah bir anı olarak arkada bırakacağız. Ben hiç gerilmedim ama bazı arkadaşlarım çok etkilendi.” ifadelerini kullandı.

“Otobüste gergin bir atmosfer vardı”

Ünlü şarkıcı, jandarma merkezine götürülürken yaşananları da şöyle aktardı:

“Otobüste herkes biraz gergindi. Trafik vardı, ambulans geldi, herkes panik oldu. Sosyal medyada dedikodular döndü ama kimse öyle davranmadı. Herkes şoktaydı. Ben stresle başa çıkmak için espri yaptım, hayatla mücadele biçimim bu.”

Soruşturma devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” soruşturmasının devam ettiği, elde edilen örneklerin analiz süreçlerinin tamamlanmasının ardından savcılığın yeni bir değerlendirme yapacağı öğrenildi.