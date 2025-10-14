Son Mühür- Uzun süre platin sarı saçları ve belirgin dudak dolgularıyla dikkat çeken Aybüke Çangal, artık daha sade bir tarzı tercih ediyor. Dudak dolgularını erittiren ve saç rengini doğal tonlara çeviren fenomen isim, bu kararıyla doğal güzelliğini öne çıkardı.

Takipçilerden “tanıyamadık” yorumları

Yeni imajını sosyal medya hesabında paylaşan Çangal’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Pek çok takipçi, “Bu kim, Aybüke’ye hiç benzemiyor” ve “Tanıyamadık, bambaşka biri olmuş” ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Sade tarzı beğeni topladı

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü ismin yeni halini övgüyle karşıladı. “Doğal hali çok daha zarif, filtreye bile gerek kalmamış” yorumlarıyla Çangal’ın sadeleşen tarzına destek geldi.

“Kısmetse olur” sonrası farklı bir döneme geçiş

Yarışma sonrasında hem tarzında hem de duruşunda daha sade bir çizgi benimseyen Aybüke Çangal, televizyon ekranlarındaki iddialı imajından uzaklaşıp doğallığıyla ön plana çıkmaya başladı. Yeni görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından “yenilenmiş bir başlangıç” olarak değerlendiriliyor.