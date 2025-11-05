Kanal D’nin kısa sürede reytinglerde zirveye yerleşen dizisi Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide “Kadir Baba” karakterine hayat veren Görkem Sevindik, rolüyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Sevindik’in anlattıkları hem güldürdü hem de karakterin izleyicilerde yarattığı dönüşümü gözler önüne serdi.

“İlk başta küfrediyorlardı, şimdi elimi öpüyorlar”

Sert mizacı, gözü kara tavrı ve adalet anlayışıyla dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Kadir Baba’nın izleyiciler tarafından nasıl algılandığını anlatan Sevindik, yaşadığı değişimi şu sözlerle özetledi:

“İlk zamanlarda dışarıda ve sosyal medyada bana küfrediyorlardı. Şimdi ‘Kadir Baba’ diyerek elimi öpüyorlar.”

Başarılı oyuncu, karakterin başlangıçta nefret edilen bir figürken zamanla sevilen ve sahiplenilen bir profile dönüştüğünü söyledi.

Sosyal medya Kadir Baba’yı konuşuyor

Eşref Rüya’nın sıkı takipçileri, sosyal medyada Kadir Baba hakkında övgü dolu paylaşımlar yapıyor. Özellikle “nefret edilenden favori karaktere dönüşüm” süreci, kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

“Nefret etmiştim ama şimdi en sevdiğim karakter oldu.”

“Görkem Sevindik bu rolü müthiş taşıyor.”

“Kadir Baba sahneleri diziye ayrı bir tat katıyor.”

Hashtag’ler arasında en çok kullanılanı ise her hafta trend olan #KadirBaba etiketi.

Dizide bu akşam heyecan tavan yapacak

Eşref Rüya'nın merakla beklenen yeni bölümünde Kadir Baba’nın hikâyesindeki kırılma anları izleyicinin karşısına çıkacak. Dizinin ön izlemesinde yer alan sahneler, sosyal medyada büyük heyecan yarattı.