Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı Eşref Rüya dizisinin setinde büyük bir izdiham yaşandı. Çekim alanına akın eden kalabalık, ünlü oyunculara zor anlar yaşattı.

Hayranlardan yoğun ilgi: Saatlerce beklediler

Dizinin çekimleri sırasında sete gelen yüzlerce hayran, özellikle Eşref (Çağatay Ulusoy) ile Nisan (Demet Özdemir) karakterlerinin sahnelerini yakından izleyebilmek için saatlerce bekledi. Oyuncuların sahneye çıkmasıyla birlikte kalabalığın heyecanı doruğa ulaştı.

Ulusoy arabasına binemedi

Kalabalığın en yoğun olduğu anlar, Çağatay Ulusoy’un arabasına bindiği sahnede yaşandı. Oyuncunun aracına yöneldiği sırada hayranlar çevresini sardı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen yoğun kalabalık nedeniyle Ulusoy bir süre aracına binemedi.

Set ekibi güvenliği artırdı

Yaşanan izdiham sonrası Eşref Rüya ekibi, çekimlerin aksamaması için bölgedeki güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. Oyuncuların ve set çalışanlarının zarar görmemesi adına ekstra personel görevlendirildi.