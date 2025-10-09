Son Mühür- ABD basınına konuşan LeBron James, EuroBasket 2025’te sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Alperen Şengün hakkında, “Alperen Şengün harika bir yaz geçirdi. Bence bu rüzgarı Houston’a kadar taşıyacak ve onlar için büyük bir yıl geçirecek.” ifadelerini kullandı.

NBA’in yaşayan efsanesi olarak görülen James’in bu sözleri, Türk basketbolseverler arasında büyük yankı uyandırdı.

EuroBasket 2025’in parlayan yıldızı

Milli formayla EuroBasket 2025’te boy gösteren Alperen Şengün, turnuva boyunca etkileyici istatistikleriyle adından söz ettirdi. Şengün, maç başına 21.6 sayı, 10.1 ribaunt ve 6.6 asist ortalamalarıyla turnuvanın en dikkat çeken uzun oyuncularından biri oldu.

NBA’de yükselen Türk yıldız

Houston Rockets’ın genç yıldızı Şengün, NBA’de geçirdiği son sezonda da performansını sürekli yukarı taşıyarak takımının hücum hattında kilit bir rol üstlendi. Özellikle oyun kurma yeteneği, saha görüşü ve pas kalitesiyle dikkat çeken Şengün’ün, Nikola Jokić ile birlikte ligin en iyi uzunları arasında gösterildiği belirtildi.

LeBron James’in övgülerinin ardından birçok basketbol analisti, Alperen Şengün’ün oyun zekâsı ve liderlik özelliklerine dikkat çekti. ABD medyasında yer alan yorumlarda, Türk yıldızın bu sezon “All-Star” olma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

Türk Basketbolunun yeni gururu

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen hem NBA’de hem de Milli Takım’da büyük sorumluluklar üstlenen Alperen Şengün, Türk basketbolunun yeni gururu olarak gösteriliyor. LeBron James gibi bir efsanenin övgüsü, Şengün’ün dünya basketbol sahnesindeki yükselişinin tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladı.