Son Mühür- Olayın ardından Birce Akalay’ın en yakın arkadaşlarından biri olan oyuncu İbrahim Çelikkol’u, Çelikkol’un eşi Natali Yarcan’ı, oyuncu Aslı Enver’i ve Nur Fettahoğlu’nu takipten çıkarması dikkat çekti. Bu hamle, ikilinin arasında bir küslük olduğu yorumlarına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Bebek’te görüntülenen Akalay, “İbrahim Çelikkol ile aranızda ne oldu?” sorusuna, “Hiiiç hiiiç, asla konuşmayacağım. Ama bu süre zarfında sevdiklerimden çok güzel destekler, mesajlar aldım” yanıtını verdi. Bu sözler, Çelikkol’dan destek görmediği şeklinde yorumlandı.

“İbrahim Çelikkol hemen arayıp sordu”

Ancak iddialara göre olayın perde arkası farklı. Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın Yeniçağ’da yer alan haberine göre, İbrahim Çelikkol ve eşi Natali Yarcan, operasyon sonrası Birce Akalay’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Dağıstanlı, “Durumuyla ilgili düzenli bilgi aldılar. Tüm bunlar olurken bir anda takipten çıkarıldıklarını sosyal medyadan öğrendiler. Çelikkol üzüldü ve şaşırdı” ifadelerini kullandı.

Dostluk aylar önce sarsılmış

Dağıstanlı’nın aktardığı bilgilere göre, Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol arasındaki bağlar aslında olaydan çok önce zayıflamaya başlamıştı. Yaklaşık yedi ay önce mesafeli davranmaya başlayan ikili, ne bir tartışma ne de kavga yaşamadan sessizce yollarını ayırdı.

Akalay, Çelikkol’un 20 Eylül’de gerçekleşen nikâh törenine de katılmamıştı. Bu durum sorulduğunda ise, “Her şey yolunda” yanıtını vermekle yetindi. Çelikkol’un ise ortak dostlarına, “Birce dostum, kıymetlim. Çok seviyorum” dediği öne sürüldü.

“Suistimal edildiğimi hissedersem bıçak gibi keserim”

Akalay, yaklaşık 8 ay önce katıldığı Pınar Sabancı’nın YouTube programında dostluk kavramına dair yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, “Dostum dediğiniz kişi ne yaparsa o dostluğu bitirirsiniz?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Yapısal olarak bıçak gibi keserim. Suistimal edildiğimi hissettiğim anda hikayeye neşteri atarım. Sevgi baki kalır ama dostluk biter.”

Bu açıklama, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi.