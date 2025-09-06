Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir annenin canlı yayında 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiğini ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Damat ve ailesi gözaltına alındı.

Olay, ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına katılan anne Özlem I.’nın, 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiğini canlı yayında dile getirmesiyle başladı. İhbar, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ciddiyetle ele alınarak, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerine talimat verildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 13 yaşındaki kızla evlendirildiği iddia edilen Kamil K. ile damadın ailesinden babası Emrah K. ve annesi Elvan K. gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.