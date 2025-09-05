Son Mühür / Merve Turan - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’da gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda hap ve hammaddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyon Orhangazi’de düzenlendi

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Orhangazi ilçesinde çalışma yürüttü. Yapılan baskında 300 bin adet hap ile 48 kilogram hammadde bulundu.

2 kişi tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya’dan kararlılık mesajı

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini vurguladı. Yerlikaya, “Bursa Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini karartanlara izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.