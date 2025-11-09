Aydın’ın Söke ilçesinde tanınmış esnaflardan Faruk Ateş, evinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ambalaj işletmesi sahibi Faruk Ateş, Atatürk Mahallesi Kavak Sokak’taki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ateş için bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırının ardından yakınları büyük üzüntü yaşarken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.