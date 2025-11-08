Aydın Büyükşehir Belediyesi, kendi fidanlıklarında yetiştirdiği 350 bin mevsimlik çiçekle kenti baştan sona süslüyor. 17 ilçede eş zamanlı yürütülen çalışmalarla, Aydın caddeleri ve kavşakları menekşe, aslanağzı ve godetya gibi çiçeklerle renklendi.

Kentin dört bir yanında çiçeklendirme seferberliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin estetik görünümünü güçlendirmek ve bahar havasını erkenden yaşatmak amacıyla çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 17 ilçenin tamamında yol kenarları, kavşaklar ve refüjlerde dikim faaliyetlerine devam ediyor. Yetiştirilen çiçeklerin tamamı, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi fidanlıklarında üretildi.

350 bin mevsimlik çiçek toprakla buluştu

Belediye ekipleri, sezon boyunca 350 bin mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu. Menekşe, aslanağzı, godetya, calendula ve beliz türlerinden oluşan çiçekler, kentte renkli bir görsel şölen oluşturdu.

Fidanlıklarda üretilen bu bitkiler, Aydın’ın yeşil alanlarında doğaya uygun yöntemlerle bakım altına alınıyor.

İlçeler tek tek süsleniyor

Ana arterlerden kavşaklara kadar Aydın’ın dört bir yanında sürdürülen çalışmalar, şehir estetiğine katkı sağlarken çevre bilincini de pekiştiriyor. Ekiplerin çevre düzenlemesi, bakım ve yenileme çalışmaları yıl boyunca aralıksız devam edecek.

Vatandaşlardan teşekkür

Aydınlılar, sokak ve meydanların çiçeklerle dolmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Vatandaşlar, kentteki düzenli peyzaj çalışmalarının Aydın’a daha canlı, renkli ve yaşanabilir bir görünüm kazandırdığını dile getirdi.

“Aydın’ı güzelleştirmeye devam edeceğiz”

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, doğayla iç içe, yeşil bir kent hedefi vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “Fidanlıklarımızda ürettiğimiz çiçekleri her sezon kentin farklı bölgelerinde toprakla buluşturuyoruz. Hem çevre düzenlemesine hem de vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”