Son Mühür / Atakan Başpehlivan Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası, genç nesillere girişimcilik ruhunu aktarma amacıyla ‘Genç Girişimciler Paneli’ gerçekleştirdi. Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Karabağlar Nene Hatun Kız Meslek Lisesi ve Karabağlar Cumhuriyet Meslek Lisesi işbirliğiyle gerçekleşen seminerde 150 öğrenciye uzmanlar tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu.

Gürol Çiftçi: Bugün her aile evladının mühendis, maaşlı memur gibi masa başı işlerde çalışmasını istiyor

Söz konusu etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan ve gençleri reel sektöre kazandırmak için çalışacaklarının altını çizen Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gürol Çiftçi, “Yeni nesile doğru rehberlik etmek gerek. Bugün her aile evladının mühendis, maaşlı memur gibi masa başı işlerde çalışmasını istiyor. Oysa bu ülkenin tornacıya, marangoza, kasaba, lokantacıya da ihtiyacı var.

Türkiye’nin kalkınmasının anahtarı üretimden geçer. Ülkemizi ancak aktif reel sektör üyeleriyle, girişimci ruha sahip esnaf sanatkarlarla ayağa kaldırabiliriz. Hemen hemen her sektördeki üyelerimiz çırak bulamamaktan şikayetçi. Gençlerimizi reel sektöre, esnaf camiasına kazandıracağız. Bunun sözünü genel kurulumuzda üyelerimize vermiştik. Şimdi hayata geçirme zamanı.” diye konuştu.

“Esnaf teşkilatına yeni ustalar kazandıracağız”

Son olarak, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata ile çok uyumlu çalıştıklarını ve etkinliklerin devamının geleceğini vurgulayan Başkan Çiftçi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Yalçın başkanımızla uyumlu çalışmalarımız var. Bu panel ilk çalışmamız oldu, devamını getireceğiz. Bundan sonraki panellerimizi İzmir Birliği’nin de katkılarını alarak daha etkin ve görkemli şekilde düzenleyeceğiz. Esnaf teşkilatına yeni ustalar kazandıracağız. Toplumun da buna ihtiyacı var.”