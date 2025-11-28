Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinlikleri Işıkkent’teki Kent Bostanı’nda sürdürdü. Çocuklara fidan dikimi, bilim ve atölye çalışmaları ile sokak oyunlarının yer aldığı programda, ekoloji temalı kitap setleri de dağıtıldı.

Kent Bostanı’nda dolu dolu program

Büyükpark’ın ardından Işıkkent’te devam eden etkinlikler, “Temiz bir doğa ve umut dolu bir gelecek her çocuğun hakkı” sloganıyla Kent Bostanı’nda gerçekleştirildi. Çocuklar, kışlık sebze tohumlarını toprakla buluşturdu, bilim etkinliklerine katıldı ve gün boyunca sokak oyunlarıyla vakit geçirdi. Program sonunda miniklere Ekolojik Çocuk Yaşam Rehberi Kitap Seti verildi.

Eşki: Işıkkent Bornova’nın diğer mahalleleriyle aynı seviyede olacak

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğe kızı Asya Tuna ile birlikte katıldı. Konuşmasında Işıkkent’e yönelik kararlılık mesajı veren Eşki, bölgenin Bornova’nın diğer mahalleleriyle eşit koşullara kavuşacağını vurguladı. Başkan Eşki, çocukların fırsat eşitliğinin temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Yeni yatırımlar ve projeler anlatıldı

Eşki, bölgede hayata geçirilen ve planlanan çalışmalara da değinerek, kadınlar için Kent Bostanı, çocuklar için halı saha yapıldığını; atıl alanların ise lavanta bahçesi ve Misket Üzümü bağına dönüştürüleceğini belirtti. Sokak düzenlemeleri ve asfalt çalışmalarının da program dahilinde sürdürüleceği aktarıldı.

Muhtardan teşekkür mesajı

Işıklar Mahalle Muhtarı Necati Karabulut, etkinliğin mahalle açısından önemli olduğunu belirterek, yapılan yatırımların korunması ve sahiplenilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Karabulut, belediyenin çalışmaları için teşekkür ederek yeni projelere destek mesajı verdi.