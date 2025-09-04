Son Mühür - Kars ve Ardahan’a yaptığı hizmetlerle bilinen, 37. ve 39. hükümetlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Abdülkerim Doğru hayatını kaybetti. Ahıska’dan göç eden bir ailenin üyesi olarak Ardahan’ın Ölçek köyüne yerleşen Doğru, 100 yıllık yaşamı boyunca siyaset ve bürokraside önemli görevlerde bulundu.

Abdülkerim Doğru kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi mezunu olan Abdülkerim Doğru, siyasi yaşamında Millî Selamet Partisi (MSP), Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) bünyesinde aktif görevler üstlendi. XV., XVI. ve XIX. dönemlerde Kars milletvekili olarak görev yapan Doğru, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptığı dönemde bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sundu. Çimento Fabrikası, Süt Fabrikası ve Et-Balık Kombinası gibi kritik tesislerin kurulmasında öncü rol oynadı. Evli ve 7 çocuk babası olan Doğru, Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça gibi birçok yabancı dili akıcı bir şekilde konuşabiliyordu.

Tören bilgileri

Merhum için 5 Eylül Cuma günü saat 15.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) resmi bir tören gerçekleştirilecek. Törenin ardından cenaze namazı Kocatepe Camii’nde kılınacak ve defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na götürülecek.