Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, sürecin ardından kamuoyuna ilk açıklamasını yaptı. Tekin, İstanbul’daki örgüt çalışmalarına hızla başlayacağını belirtti.
“Pazartesi il binasındayım”
Gürsel Tekin, yaptığı kısa açıklamada, “Pazartesi günü İstanbul il binasına geleceğim” ifadesini kullandı.
CHP’de gözler İstanbul’a çevrildi
Kayyum atamasının ardından CHP içindeki gelişmelerin nasıl şekilleneceği tartışılırken, Tekin’in pazartesi günü yapacağı temasların yeni dönemin yol haritası açısından belirleyici olacağı değerlendirildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: HABER MERKEZİ