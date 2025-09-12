Son Mühür/ Osman Günden - Gaziemir Belediyesi, eski mobilyaların cadde ve sokaklara bırakılmasının önüne geçmek için randevulu toplama sistemini hayata geçirdi. Eski mobilyaları gelişigüzel bırakanlara 91 bin 658 TL’ye kadar para cezası uygulanacak.

Çevre ve kent estetiği için yeni uygulama

Gaziemir Belediyesi, çevreyi korumak ve kent estetiğini iyileştirmek amacıyla mobilya atıklarının sistemli biçimde toplanmasını sağlayacak yeni bir uygulamayı başlattı. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, mobilya atıklarını boyutlarına göre belirlenen ücret karşılığında belediye ekiplerine teslim edebiliyor. Atıklar, adreslerden alınarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine taşınıyor.

Başvuru ve randevu sistemi

Mobilya atıklarını teslim etmek isteyen vatandaşlar, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak randevu oluşturuyor. Belirlenen gün ve saatte eski mobilyalarını evlerinin önüne indiren vatandaşların atıkları, ekipler tarafından araca yüklenerek Mobilya Atıkları Ayrıştırma ve Transfer Merkezi’ne götürülüyor. Burada ayrıştırılan atıklar, lisanslı tesislerde parçalanarak fabrikalarda yakıt olarak kullanılıyor ve enerjiye dönüştürülüyor. Böylece hem doğa korunuyor hem de ekonomik değer elde ediliyor.

Hangi atıklar toplanıyor?

Sistem kapsamında yalnızca koltuk, sandalye, masa, dolap, yatak, baza, kanepe ve raf gibi mobilya atıkları toplanıyor. Vatandaşlar randevularını Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak veya 0 232 999 0 251 numaralı telefonu 1131-1132 dahili hatlarından arayarak alabiliyor.

Cadde, sokak ve çöp konteynerlerinin yanına bırakılan eski mobilyalar için ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesi uyarınca 91 bin 658 TL’ye kadar para cezası uygulanacak.

Başkan Işık: “Atıkları enerjiye dönüştürüyoruz”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, yeni uygulamanın önemine değinerek şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın mobilya atıklarını randevulu sistemle adreslerinden alarak geri dönüşüm tesislerine taşıyoruz. Böylece yol kenarlarında çevre ve görüntü kirliliğine yol açan eski mobilyaların önüne geçiyoruz. Atıkları enerjiye dönüştürerek ekonomiye kazandırıyoruz. Bu sayede hem çevre bilincini artıracağız hem de daha temiz bir ilçede yaşayacağız. Vatandaşlarımızdan, mobilya atıklarını cadde ve sokaklara, çöp konteynerlerinin yanına bırakmamalarını önemle rica ediyorum.”