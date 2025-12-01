Son Mühür- Hazırlanan iddianamede Atay’ın X paylaşımları ile kendi rızasıyla erişim izni verdiği cep telefonunda bulunan bazı silah içerikli görüntülerin delil olarak yer aldığı aktarıldı. Savcılık, bu paylaşımların Atay’ın IŞİD kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçunu işlediğine yönelik değerlendirmede bulundu.

“11 Eylül saldırısını destekleyen paylaşım”

İddianamede yer alan detaylara göre Atay'ın, El Kaide tarafından üstlenilen 11 Eylül saldırılarına ilişkin bir haberi “Görüntüye bak… Sanat eseri” notuyla alıntıladığı belirlendi. Atay, emniyet ifadesinde El Kaide’yi terör örgütü olarak gördüğünü ifade ederken, bu paylaşımın örgüt propagandası amacı taşımadığını savundu.

Telefonundaki arama kayıtları gündemde

Atay’ın cep telefonunda yapılan incelemede İsrail Büyükelçiliği adresinin aratıldığı da tespit edildi. Atay’ın, bu aramayı Gazze ile ilgili düzenlenen protestolara katılmak için adres bilgisine ulaşma amacıyla yaptığını söylediği belirtildi.

“Örgüt üyeliğine dair hiyerarşik bağ yok”

Atay’ın avukatı, iddianamede yer alan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunarak müvekkilinin herhangi bir örgüt yapılanmasıyla organik bağ kurmadığını dile getirdi. Avukat, “Müvekkilin örgüte üyeliğini gösteren herhangi bir hiyerarşik ilişki tespit edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

“Paylaşımlar yanlış yorumlandı”

Avukat, savunma dilekçesinde dosyadaki sosyal medya paylaşımlarının hatalı değerlendirilerek örgüt üyeliği delili gibi sunulduğunu öne sürerek şu görüşe yer verdi:

“Yusuf Atay kendi rızasıyla verdiği telefon şifresinin ardından ortaya çıkan bazı görseller ve paylaşımlar yanlış bir sonuca götürülmüştür.”

Aile üyeleri hakkında kayıt olmadığı belirtildi

Savunmada ayrıca, 16 Ekim 2025 tarihli araştırma tutanağına göre Atay’ın birinci derece akrabaları dahil herhangi bir aile ferdinin terör kaydının bulunmadığının tespit edildiği ifade edildi.

Milli takım geçmişi dilekçeye yansıdı

Avukat, Atay’ın geçmişte milli takım forması giydiğini hatırlatarak müvekkilinin Türkiye’yi ulusal ve uluslararası birçok müsabakada temsil ettiğini vurguladı.

Davanın ilk duruşması 25 Kasım’da yapıldı

Hazırlanan iddianame İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 25 Kasım’da görüldü. Yargılamanın önümüzdeki aylarda devam edeceği öğrenildi.