Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangın felaketiyle ilgili "olası kastla öldürme" suçlamasıyla tutuklu bulunan şirket sahibi Kurtuluş Oransal, cezaevinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yedi kişinin yaşamını yitirdiği yangın

Olay, 8 Kasım tarihinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik üretim tesisinde sabah saat 09.00 sularında meydana gelmişti. Tesiste çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açmış, olay yerinde Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) olmak üzere yedi kişi hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında yedi kişi tutuklanmıştı

Yaşanan elim olayın ardından derhal başlatılan adli soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma neticesinde, hayatını kaybedenlerin ölümünden sorumlu tutulan fabrika sahibi Kurtuluş Oransal ile birlikte şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, mahkemece "olası kastla öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ayrıca, aynı soruşturmada Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü isimli iki şüpheli de "suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. G.B., H.E., Ö.A. ve G.D. isimli dört şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Fabrika sahibi kalp krizine yenik düştü

Dilovası'ndaki facianın ardından tutuklu bulunan şirket sahibi Kurtuluş Oransal, bugün öğleden sonra tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Oransal, acilen Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Kurtuluş Oransal kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oransal'ın vefatıyla birlikte, 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın felaketine ilişkin hukuki süreçteki tutuklu sanık sayısı altıya düşmüş oldu.