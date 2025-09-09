Son Mühür- Televizyon yapımcısı ve iş insanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir partideki tavırlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Eğlenceli ve neşeli kişiliğiyle bilinen Ilıcalı, bu kez farklı bir şekilde kameralara yansıdı.

Masadaki dalgın hali dikkat çekti

Partide masada otururken dalgın bir görüntü sergileyen Ilıcalı, takipçilerinin gözünden kaçmadı. Görüntülerin sosyal medyada hızla paylaşılmasıyla birlikte kullanıcılar yorum yağmuruna tuttu.

Sosyal medya tepkileri

Acun Ilıcalı'nın partideki hali için sosyal medya kullanıcıları, “Eski enerjisinde değil”, “Adeta uyuyor gibi”, “Yaşını hissettiriyor” gibi yorumlar yaptı. Özellikle eğlenceli ve canlı kişiliğiyle bilinen Ilıcalı’nın bu farklı görüntüsü, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Özel hayatı ve yatırımlarıyla gündemde

Son dönemde özel hayatı ve futbol yatırımlarıyla sıkça konuşulan Acun Ilıcalı, gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Parti sırasında yakalanan bu anlar, ünlü yapımcının sosyal medyadaki popülerliğini bir kez daha gösterdi.