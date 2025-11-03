Son Mühür- Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesinde yaşanan olay, futbol gündemini sarsan yeni bir iddiayla gölgelendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın kırmızı kart görmesinin ardından, Kıbrıs merkezli bir bahis şirketinin maçtan iki saat önce bu olaya özel oran açtığı öne sürüldü.

Maçtan önce açılan bahis oranı şaşkınlık yarattı

İddiaya göre söz konusu bahis şirketi, derbi öncesinde “Sergen Yalçın kırmızı kart görür” seçeneğini 1/1000 oranla oyunculara sunmuştu. Yalçın’ın, Orkun Kökçü’nün kırmızı kartı sonrası hakeme yönelik itirazları nedeniyle oyundan atılması, bu iddiayı sosyal medyada gündemin ilk sıralarına taşıdı.

Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan olayla ilgili kullanıcılar, “Bu kadar isabetli tahmin nasıl mümkün olur?” ve “Her şey mi bahis konusu haline geldi?” şeklinde yorumlar yaptı.

Futbol camiasında tepkiler büyüyor

Derbi sonrası ortaya atılan iddia, özellikle son dönemde Türk futbolunu meşgul eden “hakem-bahis ilişkileri” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Taraftarlar ve spor yorumcuları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgili kurumların konuyla ilgili derhal inceleme başlatması gerektiğini savundu.

Sergen Yalçın’ın kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş kenar yönetimi erken dakikalarda eksik kalırken, bahis iddiaları karşılaşmanın futbol dışı bir gündemle anılmasına neden oldu.

“Tesadüf mü, skandal mı?” sorusu gündemde

Bahis oranının maçtan saatler önce belirlenmiş olması, spor kamuoyunda “tesadüf mü yoksa planlı bir durum mu?” sorusunu gündeme taşıdı. Yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada konuya ilişkin tartışmalar sürüyor.

Türk futbolunda son haftalarda peş peşe gündeme gelen bahis iddialarına bir yenisinin eklenmesi, sporun güvenilirliği konusunda yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.