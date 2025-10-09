Son Mühür - Manavgat Belediye Başkanıyken tutuklanan Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu 11’i tutuklu 41 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Kara hakkında 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası istendi.

41 sanık hakkında dava açıldı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen belediyedeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması tamamlandı. Belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 11’i tutuklu 41 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kara hakkında ağır suçlamalar

İddianamede, Niyazi Nefi Kara hakkında “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme”, “kazanç müsaderesi”, “icbar suretiyle irtikap”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet alma” ve “zimmet” suçlarından 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede sanık ifadeleri, banka hesap hareketleri, MASAK raporu, bilirkişi raporları, tapu kayıtları, fatura ve dekontlar ile HTS analizleri delil olarak yer aldı.

Soruşturmanın geçmişi

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularında rüşvet alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklanmış, 30 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.