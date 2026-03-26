İzmir’de eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile sokakta karşılaşan eski belediye çalışanı Pınar Özkan, yaşadığı mağduriyeti sert sözlerle dile getirdi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Özkan işten çıkarılma sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

“Sen benim ekmeğimle oynadın” diyerek tepki gösterdi

Bayraklı Belediyesi’nde 13 yıl görev yaptıktan sonra Eylül 2023’te işten çıkarıldığını öğrenen Pınar Özkan, uzun süredir eski başkanla görüşmek istediğini ancak buna izin verilmediğini öne sürdü.

Sokakta tesadüfen karşılaştığı Serdar Sandal’a sert tepki gösteren Özkan, “Sen benim ekmeğimle oynadın. Seni asla affetmeyeceğim. Sen beni nasıl tanımazsın? Ben işten çıkardığın Pınar Özkan’ım” sözleriyle yaşadığı öfkeyi dile getirdi.

Özkan’ın, işten çıkarılma gerekçesine de tepki göstererek, hakkında herhangi bir somut delil ya da tanık sunulmadığını ifade ettiği anlar dikkat çekti.

“Görüşmek istedik, güvenlik eşliğinde dışarı çıkarıldık”

Yaşadıklarını detaylı şekilde anlatan Özkan, işten çıkarıldığı dönemde eşiyle birlikte belediyeye giderek yetkililerle görüşmek istediğini belirtti. Ancak bu talebin karşılanmadığını ve güvenlik görevlileri eşliğinde binadan çıkarıldıklarını söyledi.

Özkan, süreci şu sözlerle anlattı: “Suçumuzun ne olduğunu öğrenmek istedik ama apar topar dışarı çıkarıldık. Yüz kızartıcı bir suç işlemişiz gibi muamele gördük. Bu durum beni bu noktaya getirdi.”

“Alaycı tavırla karşılaşınca tepki verdim”

Sokakta yaşanan karşılaşmanın tamamen tesadüf olduğunu belirten Özkan, aslında sakin bir şekilde soru sormak istediğini ancak aldığı tavrın tepkisini büyüttüğünü dile getirerek,

“Bornova’dan Bayraklı’ya yürürken karşılaştık. Sadece neden işten çıkarıldığımı sormak istedim. Ama ‘Bir şey yapmışsındır, çıkarmışımdır’ şeklindeki yaklaşım karşısında kendimi tutamadım” diyen Özkan, yaşadığı duygusal süreci de “Gözyaşlarımın aktığı her an ah ediyorum” sözleriyle ifade etti.

“Bu sadece benim değil, birçok kişinin sorunu”

Mücadelesini sürdürdüğünü belirten Özkan, benzer durumları yaşayan çok sayıda kişinin kendisine ulaştığını öne sürdü. İşten çıkarma süreçlerinde sistematik bir yöntem uygulandığını iddia eden Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“Önce işten çıkarıyorlar, ardından asılsız iddialar ortaya atılıyor. Ancak dava sürecinde hiçbir belge ya da tanık sunulamıyor. İnsanlar hem işsiz bırakılıyor hem de başka iş bulmaları zorlaştırılıyor.”

“Bankamatik çalışanlar kalıyor, biz işsiz kalıyoruz”

Özkan, belediyede aktif çalışmayan bazı kişilerin görevde kalmaya devam ettiğini öne sürerek dikkat çeken iddialarda bulundu.

Çalışan personelin işten çıkarıldığını, buna karşın işe gelmeyen kişilerin sistemde görünmeye devam ettiğini savunan Özkan, “Kart basma işlemlerinin başkaları tarafından yapıldığı kameralarla tespit edilmesine rağmen işlem yapılmıyor” dedi.

Bu durumun adaletsizlik yarattığını belirten Özkan, “Yandaş olanlar kalıyor, kimsesizler ise keyfi şekilde işten çıkarılıyor” ifadelerini kullandı.