2026 yılında dünyaevine girmeye hazırlanan çiftler, ekonomik yüklerini hafifletmek için finansal desteklere yöneldi. Özellikle artan düğün masrafları ve yaşam maliyetleri karşısında gençlere nefes aldıran faizsiz 250 bin TL evlilik kredisi, en çok araştırılan konuların başında geliyor. Bu destek paketi sadece nakit imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle sağlıklı bir aile yapısının kurulmasını da hedefliyor. Peki, yeni evlenecek çiftlere verilecek faizsiz evlilik kredisi şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi kimlere verilecek? Faizsiz evlilik kredisi için yaş sınırı var mı? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

FAİZSİZ 250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Krediden yararlanmak isteyen çiftlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Kredi imkanından faydalanmak için başvuru tarihinde 18-29 yaş aralığında olmak ve herhangi bir taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak ilk şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca çiftlerin son 6 aylık toplam gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması ve daha önce bu projeden yararlanmamış olması isteniyor.

Resmî nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kala başvuru yapılabiliyor. Sürecin ilerlemesi için her iki eş adayının da başvuruyu onaylaması zorunlu tutuluyor. Taraflardan birinin onay vermemesi halinde başvuru geçersiz sayılıyor.

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLİYOR?

Ekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan genç çiftleri kapsayan bu proje, yalnızca belirlenen yaş ve gelir kriterlerini sağlayan kişilere veriliyor. Üzerine kayıtlı bir evi veya arsası olmayan, aylık toplam geliri belirlenen asgari ücret sınırını geçmeyen 18-29 yaş aralığındaki gençler bu krediye başvurabiliyor. Böylece finansal destek, öncelikli olarak ekonomik anlamda yardıma daha çok ihtiyaç duyan genç çiftlere ulaşıyor.

EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?

Faizsiz evlilik kredisi başvurularında yaşa göre değişen bir limit sistemi bulunuyor. Verilecek destek miktarı, çiftlerin başvuru tarihindeki yaşına göre farklılık gösteriyor. Eğer eş adaylarının her ikisi de 18-25 yaş aralığındaysa 250 bin TL tutarında kredi veriliyor. Ancak taraflardan birinin yaşı 26-29 aralığında kalıyorsa, verilecek nakit desteği 200 bin TL'ye düşüyor. Bu yaş kriteriyle genç yaştaki evlilik planlarının daha fazla teşvik edilmesi amaçlanıyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kriterleri sağlayan çiftler, işlemlerini tamamen dijital ortamda tamamlıyor. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden ya da Aile ve Gençlik Fonu'nun resmi internet sitesi olan "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" adresi aracılığıyla alınıyor.