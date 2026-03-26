Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına katılan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı, Mart ayında sağlıkla ilgili yaşananları değerlendirdi.

Mart özel bir ay...

Mart ayında çok özel günler yaşadık... Dünya Kadınlar Günü, İstiklal Marşımızın kabulü, Tıp Bayramı, Çanakkale Zaferi, Ramazan Bayramı, Kolon Kanseri Farkındalık Ayı, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası... Birlik Sağlık Sen Ahmet Doğruyol bu özel günleri ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Kadına şiddetin bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirtti.

Milletimize büyük saygısızlık...

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında Karaman ilimizde, Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programda, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edilen anma programında İstiklal Marşı'nın Arapça olarak okunmasının çok yanlış olduğunu ve büyük bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

"Milli birlik ve bütünlüğümüzün sembolü olan İstiklal Marşımızın kabulünün 105. yıl dönümünde böyle bir olayın yaşanması Türk Milletine ve Türk Devletine karşı yapılmış olan büyük bir saygısızlıktır. Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşımızın başka bir dilde okutulması asla kabul edilemez. İstiklal Marşı’nın yazılabilmesi için binlerce vatan evladının şehit olduğunu, binlercesinin gazi olduğunu bilmeyenler ya da kasten yapanlar bu sorumsuzluklarının hesabını vermek zorundadırlar. Türk dilinin merkezi, Karamanoğlu Mehmet Bey’in memleketinde Türk Dilinin öneminin vurgulandığı yerde böyle bir olayın yaşanmaması gerekmekteydi. Tüm yetkililerin önünde, çocuklarımıza İstiklal Marşını Arapça okutanlar Türk milletinin temel değerlerine ve Mehmet Akif Ersoy’un hatırasına saygısızlık yapmışlardır. Soruşturma açılmış, gereken ceza verilmelidir. "

Ambulansa ceza...

Trafik cezaları değişti. Önemli cezalar var. Ambulanslara da artık ceza kesilebilecek. Can kurtarmak amacı ile yola çıkan ve geçiş üstünlüğü bulunan ambulanslara hız cezası verilmesine tepki gösteren Ahmet Doğruyol bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini ifade etti.

"112 servisine İl Sağlık Müdürlüğü mesaj gönderdi. Kırmızı ışıkta geçmeyin, geçiş üstünlüğümüz yok. Hız yapmayın gibi... Ambulans hızlı hareket etmeli ve bir an önce hastaya ulaşmalı ya da hastayı hastaneye götürmeli ve bu işleri yaptıktan sonra da görev yerine dönmelidir. Ama bu koşullarda iki saatte varır. Ambulans her zaman görevlidir. Ya hasta vardır, ya hasta almaya gidiyordur ya da görev yerine dönüyordur. Geç kalma yüzünden hayatını kaybeden biri olursa sorumlusu kim olacak? Hayat kurtarma görevini üstlenenlerin görevi engellenemez."

Emekli maaşı bağlanma oranı...

Emeklilerin maaşı hesplanırken 2008 sonrası ve öncesi için farklı oranlar kullanılıyor. Bazen bir gün öncesi için bile büyük bir fark ortaya çıkıyor. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı kademeli sistem uygulanması gerektiğini hatırlattı.

"Arada uçurum var. Kademe getirmek lazım. Bir gün öncesi uçurum var. 5510 sayılı kanunla bir değişiklik yapıldı. 2008 öncesi ve 2008 sonrası çalışanlar arasında büyük fark var. Bu konuda düzenleme yapılmalı... Bizim emeklilerimiz uzun yaşıyor diyerek onları mağdur etmek yanlış... Böyle cümle kurulamaz."

Buca Şehir Hastanesi'ni TOKİ yapsın

Şehir hastaneleri ile sendikanın düşüncesinin net olduğunu belirterek, yeni yapılacak hastanenin yap işler devret yöntemi ile değil. Öz kaynaklarla yapılması gerektiğini vurguladı.

"Şehir Hastanelerine karşıyız. Çünkü şehir hastaneleri, özel ve kamu işbirliği yapılan, doluluk garantisi verilen ve her metrekaresi ticari bir kuruluşla değerlendirilen kira ödenen, cebimizden yüksek bedeller çıkan bir yer... Aynı otoyol, köprü, havaalanı, tünel mantığı gibi yapılmış. Milyarlarca lira akıtıyoruz. Bu bütçelerle 81 ilimize 500 yataklı, 81 hastane yapılır. Hastane olan yerlere şehir hastanesi yapmak faydalı bir şey değil. Buca öncesinde planlanmıştı. Devlet eliyle yapılırsa kısmen kabul edilir. Ama ihtiyaç şehir hastanesi değil. Depreme dayanıksız hastanelerin acilen yenilenmesidir. Sağlık Ocakları, 112 Acil Servis İstasyonları yetersiz... Önceliğimiz bunlar olmalıdır. Vatandaşa en iyi hastane, evine en yakın olandır. İlla ki Şehir Hastanesi yapılacaksa kamu kaynakları ile yapılsın. Arsa olan yer için bu çok zor değil. Kamu özel işbirliği ile yapılmasın. En kötü TOKi yapsın. "