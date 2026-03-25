Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği emeklilik sürecinde, sigorta başlangıç tarihleri ve prim gün sayıları en belirleyici unsurlar olmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim gününü tamamlama imkanı bulamayan ancak belirli bir yaşa ulaşan sigortalılara kısmi emeklilik hakkı tanıyor. Özellikle 1999 yılı öncesi ve sonrasında iş hayatına atılanlar için farklılaşan şartlar, gerekli koşulları sağlayan vatandaşlara eksik primle emekli aylığı alma fırsatı sunuyor.

10 YIL PRİM ÖDEYENLERE EMEKLİLİK YOLU AÇILDI

Mevcut düzenlemeler kapsamında, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi yapılan SSK statüsündeki çalışanlar önemli bir avantaja sahip bulunuyor. Bu tarihler arasında sisteme dahil olan vatandaşlar, 3600 prim gününü, yani toplamda 10 yıllık ödemeyi tamamladıklarında kısmi emeklilik hakkı elde edebiliyor. Söz konusu haktan yararlanabilmek için kadın sigortalıların 50, erkek sigortalıların ise 55 yaşını doldurmuş olması isteniyor.

TARIM İŞÇİLERİ İÇİN 3600 GÜN ŞARTI VAR!

Çalışma hayatını tarım sektöründe geçiren sigortalılar için de özel koşullar uygulanıyor. Bu grupta yer alan çalışanlar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartını yerine getirdiklerinde emeklilik hakkı kazanıyor. 1984 yılından itibaren sosyal güvenlik sistemine dahil edilen tarım işçileri, EYT düzenlemesinin de etkisiyle yaş sınırına takılmadan emekli aylığına kavuşabiliyor.

4500 GÜNLE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasına denk gelen SSK'lı çalışanlar için ise prim gün şartı 4500 olarak belirleniyor. Yaklaşık 12.5 yıllık prim ödemesine denk gelen bu formülde, vatandaşların 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması ve yasal yaş sınırına ulaşması gerekiyor. Bu üç şartı bir araya getiren sigortalıların emeklilik işlemleri SGK tarafından başlatılabiliyor.