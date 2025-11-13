Marmaris önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini hedef alan açıklamalarına karşı Marmaris'te kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi. Oktay, özellikle kamuoyunun gündeminde yer alan Sinpaş firmasının İçmeler'deki arazisiyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Genel Başkan Özel'in yanlış bilgilendirildiğini savundu.

İçmeler planları 2005'ten beri bütüncül

Mehmet Oktay, söz konusu arazinin imar geçmişine dikkat çekerek, mevcut planların kendi başkanlık döneminden çok daha eskiye dayandığını belirtti. Oktay, "Ben belediye başkanı olmadan önce, 2005 yılında İçmeler Belediyesi tarafından yapılan imar revizyon planı ile birlikte, 1985'teki mevzi imar planı dâhil olmak üzere, bu alan İçmeler bütüncül imar planları içerisinde yer almıştır," dedi ve bu bilginin önemle altını çizdi.

Ruhsat süreçleriyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt veren Oktay, özel mülkiyete ve onaylı imar planlarına sahip alanlarda ruhsat düzenlemenin vatandaşın Anayasal hakkı olduğunu vurguladı. Ancak, "Verilen ruhsatlarla ilgili maalesef kamuoyuna çok yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır," ifadelerini kullandı.

"Arazi Sinpaş'a verilmedi, tapulu mülkiyettir"

Özgür Özel'in "Bu arazinin Sinpaş'a verilmesi hatadır" şeklindeki açıklamasını eleştiren Oktay, temel bir gerçeğin çarpıtıldığını savundu. Eski Başkan, "Bu arazi Sinpaş'a verilen bir arazi değildir. Burası Sinpaş öncesinde de başka bir özel firmanın, kendi tapulu ve onaylı imar planı olan bir mülkiyetidir. Ne Marmaris Belediyesi'nden ne de herhangi bir kamu kurumundan verilmiş bir alan söz konusu değildir," şeklinde konuştu.

Oktay, iddia edildiği gibi inşaat hakkının artırıldığı yönündeki iddiaları da kesin bir dille yalanladı. "Burada imar durumlarının 46 bin metrekareden 275 bin metrekareye çıkarıldığı ifade ediliyor. Bu doğru değildir. Yapılaşma hakkı imar planlarına göre neyse, ona göre yapılmıştır. Hatta bizim dönemimizdeki uygulamalar, onaylı planlardaki haklara göre daha azdır," açıklamasını yaptı.

Davacı değil, davalı konumundayız

Yasal süreçlerle ilgili yapılan bilgilendirmelerin de hatalı olduğunu öne süren Oktay, Marmaris Belediyesi'nin davacı değil, tam tersi davalı konumda olduğunu iddia etti. Oktay, "Davayı açan Marmaris Belediyesi değildir; tam tersi, Marmaris Belediyesi burada davalı, yani dava açılan kurumdur. Ancak mevcut yönetim genel başkanı da yanlış bilgilendirerek davacıymış gibi bir hava oluşturmaktadır," ifadeleriyle mevcut yönetimin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini savundu.

Oktay, ayrıca davaların sonuçlandığını belirterek, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesi'nin verdiği karara göre bu davanın Marmaris Belediyesi ve yatırımcı tarafından kazanıldığını kaydetti.

"Yanlış bilgilendirme milyarlık tazminat riski doğurur"

Açıklamasının sonunda uyarılarda bulunan Mehmet Oktay, günlük ve kişisel çıkarlar çerçevesinde yapılan yanlış açıklamaların Marmaris'e zarar verdiğini belirtti. Oktay, mevcut yönetimin bu tutumuna devam etmesi ve yatırımcı firmaya haksız gerekçelerle engel çıkarması durumunda, ileride milyarlarca liralık tazminatın gündeme gelebileceği riskini dile getirdi ve bu durumun vebalini tüm Marmaris halkının çekeceğini ifade etti.

Son olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay, inşaat ve patlatma işlemlerinin tamamen yasal olduğunu belirterek, "Patlatma konusuyla ilgili dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmıştır," dedi.