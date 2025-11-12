Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde 8’i çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Operasyon kapsamında bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı.

Yunan unsurları geri itti, Türk ekipleri kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Marmaris açıklarında deniz yüzeyinde can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen göçmenleri tespit etti. Ekipler, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu toplam 12 göçmeni sağ olarak kurtardı.

1 kişi insan kaçakçılığından yakalandı

Operasyon sırasında can salı yakınlarında bulunan bir göçmen kaçakçısı şüphelisi ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarma ekiplerine teslim edildi. Göçmenlerin ise sahil güvenlik birimindeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.

Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi

Kıyıya çıkarılan göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Ekipler, kurtarma operasyonunun ardından bölgede ikinci bir can salı veya yeni ihbar olasılığına karşı denetimlerini sürdürdü.

Ege’de insan kaçakçılığı sürüyor

Son dönemde Ege Denizi’nde Yunan unsurları tarafından geri itilen düzensiz göçmen olaylarında artış yaşanıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk karasularında insan hayatını korumak için gece gündüz demeden görev yapmaya devam ediyor.