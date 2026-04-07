Son Mühür/ Merve Turan- Bornova Belediyesi’nin hayata geçirdiği yeni sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda, ilçede yaşayan vatandaşların özel sağlık hizmetlerine daha ekonomik koşullarla ulaşmasını hedefleyen "Sağlık Destek Kartı" dönemi resmen başladı. Ekonomik şartların zorlaştığı bir dönemde toplumcu belediyecilik örneği sergileyen bu proje, Dramalılar Köşkü’nde gerçekleştirilen geniş katılımlı bir protokol imza töreniyle kamuoyuna duyuruldu. Yerel yönetim ile özel sağlık kuruluşları arasında köprü kuran bu girişim, Bornovalılara özel hastane ve tıp merkezlerinde %50’ye varan önemli indirim avantajları sunuyor.

Sağlık hizmetlerinde ekonomik dönüşümün yeni adresi

Bornova Belediyesi, halk sağlığını korumak ve tıbbi hizmetlere erişimi bir ayrıcalık olmaktan çıkarmak amacıyla kapsamlı bir iş birliğine imza attı. "Sağlık Destek Kartı" adıyla başlatılan bu uygulama, vatandaşların özel sağlık kurumlarından %10 ile %50 arasında değişen oranlarda indirimli hizmet almasına olanak tanıyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin öncülüğünde hayata geçen proje, sadece bir indirim kartı olmanın ötesinde, sağlıkta fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir sosyal destek mekanizması olarak konumlandırılıyor. Özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında sağlık bütçesini dengelemekte zorlanan Bornovalılar için bu adım, hem teşhis hem de tedavi süreçlerinde büyük bir kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Başkan Eşki: "Sağlığa erişim modernleşmenin ölçütüdür"

Protokol töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin felsefesini "insan odaklı yönetim" anlayışıyla özetledi. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nün bu önemli adım için sembolik bir anlam taşıdığını belirten Eşki, gelişmiş toplumların en belirgin özelliğinin vatandaşlarının sağlık giderlerini asgari düzeye indirmesi olduğunu vurguladı. Sağlık hizmetlerinin ideal şartlarda tamamen ücretsiz ve devlet güvencesinde olması gerektiğini hatırlatan Başkan Eşki, mevcut ekonomik sistemin yarattığı zorluklara karşı yerel yönetim olarak sorumluluk aldıklarını ifade etti. Eşki, bu tür projelerin "vahşi kapitalizmin" yarattığı tahribata karşı birer sosyal kalkan görevi gördüğünü dile getirdi.

Bornova’nın öncü mirası ve sosyal belediyecilik vizyonu

Bornova Belediyesi’nin sağlık alanındaki bu girişimi aslında köklü bir "ilkler" geleneğinin devamı niteliğinde. Belediye Başkanı Ömer Eşki, geçmiş dönemlerde Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır tarafından başlatılan ve daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından örnek alınarak Türkiye geneline yayılan "Evde Yaşlı Bakım Hizmeti"ni hatırlatarak, Bornova’nın her zaman bir model teşkil ettiğini belirtti. Sağlık Destek Kartı’nın da benzer bir etki yaratarak Türkiye’deki diğer yerel yönetimlere ilham vermesi bekleniyor. Proje, sadece bugünü kurtarmayı değil, toplumda sağlık bilincini artırmayı ve erken tanı imkanlarını genişleterek daha sağlıklı bir nesil inşa etmeyi amaçlıyor.

Sağlık kurumlarıyla dev iş birliği ağı

Uygulama kapsamında İzmir’in önde gelen birçok hastanesi, tıp merkezi ve optik kuruluşu Bornova Belediyesi ile el sıkıştı. Vatandaşlara geniş bir yelpazede tercih şansı sunan anlaşmalı kurumlar arasında Medicana International İzmir Hastanesi, Atagöz Tıp Merkezi, Ata Sağlık Hastanesi, Ento Kulak Burun Boğaz, İrenbe Tüp Bebek Merkezi ve Gazi Hastanesi gibi prestijli isimler yer alıyor. Ayrıca ağız ve diş sağlığı poliklinikleri, fizik tedavi merkezleri ve optik mağazalarını da kapsayan bu geniş liste; muayeneden tetkike, ameliyattan gözlük ihtiyacına kadar her alanda Bornovalıların yanında olmayı vadediyor. Listede yer alan kuruluşların çeşitliliği, projenin sadece genel sağlıkla sınırlı kalmayıp, spesifik tedavi alanlarında da çözüm ürettiğini gösteriyor.

Toplum sağlığında güçlü ve erişilebilir bir gelecek

Sağlık Destek Kartı projesiyle birlikte Bornova’da sosyal belediyecilik yeni bir boyuta evriliyor. Vatandaş memnuniyetini odağa alan belediye, bu projeyle hem halkın refahını artırmayı hem de sağlık sektöründeki yerel dinamikleri harekete geçirmeyi başardı. Projenin uzun vadede toplum sağlığı üzerinde pozitif etkiler yaratması, sağlık harcamalarındaki yükü hafifletmesi ve Bornovalıların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlaması öngörülüyor. Yerel yönetimin bu kararlı duruşu, belediyeciliğin sadece altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını, asıl meselenin "insan hayatına dokunmak" olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.