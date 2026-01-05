Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025 yılı Temmuz ayında başlattığı geniş kapsamlı yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması çerçevesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı kurumlar ve iştiraklerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan isimler, bugün dördüncü kez hâkim karşısına çıktı.

Gözaltı ve serbest bırakılma süreci

Soruşturma kapsamında aralarında belediye yöneticileri, eski üst düzey bürokratlar ve kamu görevlilerinin de bulunduğu toplam 120 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerden Eşrefpaşa Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakılmıştı.

Karadoğan bugün sanık olarak duruşmada

Bugün gerçekleşen İZBETON davasının 4. duruşmasında Karadoğan, sanık olarak mahkeme salonunda yer aldı.

“Kaçarlarsa gelin beni idam edin”

Karadoğan, “Bir ülkede tüm vatandaşlarının sağlığını bozan en temel şey adalete duyulan özlemdir. Bu sürecin içerisinde yer alan 160 kişinin tamamının psikolojik tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Hepsi tıbbi destek alıyorlar. Bizi yargılayın ama tutuklayarak yargılama gibi ya da delilleri karatarak gibi olmamalıdır. Biraz vicdan. Tutuklu bulunan insanlar kaçacaksa gelin beni idam edin” dedi.