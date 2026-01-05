Son Mühür/ Beste Temel - Konak Belediyesi tarafından dayanışma ve paylaşım kültürünü yaşatmak amacıyla başlatılan çorba ikramları, Basmane Tren Garı’nda başladı. Sabah saatlerinde işe ve okula giden yurttaşlara sıcak çorba ikram edildi.

07.30–08.30 saatleri arasında gerçekleştirilen dağıtımda, hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan çorbalar belediye ekipleri tarafından vatandaşlara sunuldu. Metro istasyonundan çıkan yurttaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ramazan ayına kadar sürecek

Çorba ikramlarının Ramazan ayının başladığı güne kadar Konak’ın farklı noktalarında devam etmesi planlandı. Bu kapsamda bir sonraki dağıtımın, yarın 07.30–08.30 saatleri arasında Halkapınar Metro İstasyonu çıkışında yapılacağı bildirildi.

“Dayanışma köprüsü kuruyoruz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çorba ikramlarıyla güçlü bir dayanışma köprüsü kurmayı hedeflediklerini belirtti. Paylaşma kültürünü Konak’ta yaşatmaya önem verdiklerini ifade eden Mutlu, komşuluk bağlarını güçlendirmeyi ve yurttaşlara yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaların süreceği vurgulandı.