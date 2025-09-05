Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eski Turizm Bakanı Atilla Koç ile eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ü makamında ağırladı. Ziyarette AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Osman Çoban ve AYTER Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akar da hazır bulundu.

Koç, Gönül, Çoban ve Akar, Çerçioğlu’nu Aydın’da gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Çerçioğlu ise misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

MHP’den de ziyaret

Çerçioğlu’nun diğer konukları arasında önceki dönem MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan ile Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Uysal yer aldı.

Pehlivan ve Uysal, Çerçioğlu’nu başarılı çalışmalarından ötürü tebrik ederek, görevinde başarı dileklerini iletti. Çerçioğlu da misafirlerine teşekkür etti.