AK Parti’nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Öztürk’ün, Giresun’da bir hastanede devam eden tedavisi sırasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Cenazesi salı günü toprağa verilecek

Öztürk’ün cenazesi, salı günü öğle namazının ardından Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde son yolculuğuna uğurlanacak. Ailesi, siyasiler ve bölge halkının yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz’dan taziye mesajı

Vefat haberinin duyulmasının ardından AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, sosyal medya hesabından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

“26. ve 27. dönem Giresun Milletvekilimiz, dava ve gönül adamı, kıymetli büyüğümüz Cemal Öztürk'ün Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu derin bir üzüntüyle paylaşıyorum.”

Siyaset ve bürokraside önemli görevler üstlenmişti

Milletvekilliği öncesinde akademik kariyere sahip olan Cemal Öztürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

Kamu ve kurum yönetiminde de aktif roller üstlenen Öztürk;

Çaykur Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği,

Fiskobirlik Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği

gibi görevlerde bulundu.

TBMM’de iki dönem görev yaptı

AK Parti’den 26 ve 27. dönemde Giresun milletvekili seçilen Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önemli komisyonlarda temsil görevini yürüttü.

Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyonu’nda aktif olarak yer aldı.