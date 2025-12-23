Son Mühür - Asgari ücret, 2026 yılı için yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira oldu. Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ rakamı ''yoksulluk fermanı'' olarak değerlendirdi.

Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, yeni asgari ücret rakamı için şu eleştirilerde bulundu:

''Açık bir sınıfsal tercihtir”

“Bu rakam bir zam değildir. Bu, yoksulluğun resmileştirilmesi, emeğin sistemli biçimde ezilmesidir. Kira fiyatlarının tek başına bu tutarı aştığı kentlerde, 28 bin 75 lirayı ‘asgari ücret’ diye sunmak, emekçinin aklıyla alay etmektir. Yüzde 27 zam, mutfakta yüzde 100’ü aşan zamların yanında yok hükmündedir. Emekçiler daha maaşını almadan borçlanmakta, kredi kartıyla hayatta kalmaya zorlanmaktadır. Bu tablo bir ekonomik yönetim tercihi değil, açık bir sınıfsal tercihtir”

''Derin bir yoksulluğa sürüklüyor''

“Bugün bu ülkede milyonlarca insan asgari ücrete mahkûm edilmiştir. Açıklanan rakam, yalnızca asgari ücretliyi değil, tüm çalışanları daha derin bir yoksulluğa sürüklemektedir. Ücret politikasıyla yoksulluk yaygınlaştırılmakta, emek ucuzlatılmaktadır”

''Emekçiye reva görülen budur''

“Bir yanda servetine servet katanlar, diğer yanda sofrasını küçülten emekçiler vardır. Yüzde 27 zam, bu adaletsiz düzenin itirafıdır. Emeğin payı küçülürken, sermayenin payı büyümektedir. Bu, tesadüf değil bilinçli bir tercihtir. Bu ücretle geçim değil, ancak hayatta kalma mücadelesi verilir. Emekçiye reva görülen budur. Bu tablo kabul edilebilir değildir; bu, emeğe karşı açık bir ekonomik şiddettir.”