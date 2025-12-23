Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında başlatılan soruşturmada, uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı. Cebeci’nin 20 Aralık’ta verdiği ek ifade ortaya çıktı.

Cebeci ifadesinde, "Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum. Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdim. Hatta kullandığım ikinci telefonumun şifresini kendi rızamla verdim." şeklinde konuştu.

Ek ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf eden Cebeci şunları dedi:

Uyuşturucu kullandığını kabul etti

"Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla K. ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım."

''Sadettin Saran ile ilişki yaşadım''

"T. E.' kullanımının suç olduğunu bilmiyordum. Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm. 2021 yılında Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak bir ilişki yaşadım. Sonrasında arkadaş kaldık. Özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim. Uyuşturucu kullanıcısıyım. K. maddesini kullanmadım. Tekrardan saçımdan ve kanımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrar gelip bildiklerimi ve yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım."

Neler yaşandı?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci, yeniden adliyeye geldi. Savcılıkta ifadesi alınan Cebeci, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan spiker Ela Rümeysa Cebeci, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçundan tutuklandı.