AK Parti'nin eski vekillerinden Şamil Tayyar'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor. Tayyar bu kez de paylaşımında Mehmet Metiner'i hedef aldı. Metiner'e sert sözlerle yüklenen Tayyar'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

"Bugünkü yılışıklıkların da seni kurtaramayacak!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Şamil Tayyar, "Mehmet Metiner isimli kifayetsiz muhteris, son dönem PKK sözcüsü gibi ona buna saldırıyor, küçük aklıyla ayar vermeye çalışıyor. Bana da defalarca saldırdı, bir dönem AK Parti’de vekillik yapması nedeniyle saldırılarına kör ve sağır kalmayı tercih ettim. Bugünkü şark kurnazlığı karşısında artık yeter. Bak müptezel! AK Parti ilişkisini nasıl ranta dönüştürdüğünü, sahte kabadayılığının gerisinde ne tür çıkar ilişkisi olduğunu herkes biliyor.

Devletin âli menfaatleri senin anlayacağın, idrak edeceğin mevzular değil. Bir gün o kirli hesaplarının hesabını vereceksin, bugünkü yılışıklıkların da seni kurtaramayacak." ifadelerini kullandı.