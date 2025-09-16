Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde, 40 yaşındaki Hamiyet Bingül, eşi ve çocuğuyla birlikte alışveriş yapıp eve dönerken korkunç bir saldırıya uğradı. Ailesiyle birlikte arabasını evinin önüne park eden Bingül, aracından inerken başka bir kadının saldırısına maruz kaldı. Kadın, Bingül'ün üzerine otomobil kapısını çarparak darbe yaptı. Olayın ardından Bingül, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli kadının ifadesi ve olayın sebebi

Olayın şüphelisi olduğu belirlenen kadın, polise verdiği ifadesinde saldırıyı, eşiyle ilgili bir yanlış anlamadan kaynaklandığını söyledi. Şüpheli, arabayı eşinin aracıyla karıştırarak, araçtan inen kadının eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğünü belirtti. Olayın ardından gerçeği fark eden şüpheli, Bingül'den özür dilediğini ifade etti.

İddianamede kapı 'Silah' olarak kabul edildi

Cumhuriyet savcılığı, mağdurun suç duyurusunda bulunmasının ardından şüpheli kadın hakkında iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, otomobilin kapısının “silah” olarak kabul edilmesi dikkat çekti.

Yargılama süreci başlıyor

Şüpheli kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.