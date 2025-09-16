Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında gerçekleştirilen bazı işlemler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığını, yapay yükselişlerle küçük yatırımcıların zarara uğratıldığını tespit etti. Bu bulgular üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararı verildi

Soruşturma kapsamında manipülasyon yaptıkları iddia edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılık, piyasada güveni sarsan ve yatırımcıların zararına yol açan eylemlerin detaylı şekilde incelenmesi için dosyayı Mali Suçlarla Mücadele ekiplerine yönlendirdi.

Mali Suçlarla Mücadele’den eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen baskınlarda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete sevk edildi

Yakalanan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü. İfadeleri alınacak şüphelilerin, soruşturma kapsamında elde edilen dijital veriler ve işlem kayıtlarıyla birlikte değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.