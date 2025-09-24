Son Mühür- Edinilen bilgilere göre şiddet olayı yaklaşık üç ay önce Muş’ta meydana geldi. İsmi açıklanmayan şahıs, eşinin başka erkeklerle mesajlaştığını iddia ederek kadını darp etti. Kadını zorla itirafa zorlayan şüpheli, bu anları cep telefonuyla kaydederek kayınbabasına göndermeye çalıştı.

Uzaklaştırma kararı çıkmıştı

Olayın ardından gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Mahkeme, zanlıya uzaklaştırma kararı verdi. Bunun üzerine şüpheli Muş’tan Mersin’e gitti.

Sosyal medyada paylaştı

Aradan aylar geçtikten sonra şüpheli, daha önce çektiği darp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde kadının korku içinde zorla konuşmaya zorlandığı anlar yer aldı. Bu paylaşımlar kısa sürede tepki topladı.

Polis harekete geçti

Görüntülerin yayılması üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli, Toroslar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı ve gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, “Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup 1 kişi gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Kadın koruma altına alındı

Şiddet mağduru kadının ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bir kadın sığınma evinde koruma altına alındığı öğrenildi.